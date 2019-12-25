Почти 2 млрд рублей готовы выделить на новую школу в Парголово

Четырёхэтажное здание будет рассчитано на 1125 учеников.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на возведение новой школы на Ольгинской дороге в Парголово. Учреждение будет рассчитано на 112 мест, а начальная цена контракта сейчас достигает 1,89 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Согласно проекту, в четырёхэтажном здании будут получать знания дети из 44 классов. На первой этаже разместят физкультурный комплекс с двумя бассейнами, а также отдельный тренажерный зал, учебно-производственные мастерские и кабинеты групп продленного дня. Второй этаж вместит в себя дополнительные спортивные залы и актовый зал. На третьем этаже подрядчик должен будет обустроить библиотеку, а на четвёртом – помещения для администрации и персонала школы. В техзадании предусмотрена установка трех лифтов.

Завершить работы необходимо до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 августа.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Карамболь" определился с подрядчиком для реконструкции.

Фото: Pxhere