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Почти 2 млрд рублей готовы выделить на новую школу в Парголово
Сегодня, 15:45
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Почти 2 млрд рублей готовы выделить на новую школу в Парголово

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Четырёхэтажное здание будет рассчитано на 1125 учеников.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на возведение новой школы на Ольгинской дороге в Парголово. Учреждение будет рассчитано на 112 мест, а начальная цена контракта сейчас достигает 1,89 млрд рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок. 

Согласно проекту, в четырёхэтажном здании будут получать знания дети из 44 классов. На первой этаже разместят физкультурный комплекс с двумя бассейнами, а также отдельный тренажерный зал, учебно-производственные мастерские и кабинеты групп продленного дня. Второй этаж вместит в себя дополнительные спортивные залы и актовый зал. На третьем этаже подрядчик должен будет обустроить библиотеку, а на четвёртом – помещения для администрации и персонала школы. В техзадании предусмотрена установка трех лифтов. 

Завершить работы необходимо до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что театр "Карамболь" определился с подрядчиком для реконструкции.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, новая школа, парголово, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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