Москва и Вашингтон провели переговоры по ситуации в Донбассе

МИД РФ предупредил США о последствиях провокаций Киева в Донбассе.

Представители Москвы и Вашингтона провели контакты по ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По словам Рябкова, Москва видит все больше провокационных действий со стороны киевской власти и ее союзников во главе с США на Донбассе. Он считает, что Вашингтон должен отдавать себе отчет о последствиях такой скоординированной деятельности.

У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит. Сергей Рябков, замглавы МИД России

Накануне, 2 апреля, США заявили о готовности к диалогу с РФ по ситуации на Донбассе. По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон обеспокоен "обострением российской агрессии на востоке Украины", а также переброской военнослужащих России к границе с ней.

Ранее мы сообщали, что США введут санкции против Турции из-за экспорта вооружений из России.

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