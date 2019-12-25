Опубликованный документ раскрывает подробности по ограничениям в отношении Анкары.

США введут санкции против Турции из-за экспорта вооружений из России. Об этом сообщается в федеральном реестре или сборнике официальных документов американского правительства. Уведомление от администрации Джо Байдена опубликовано 5 апреля. Известно, что ограничения со стороны Вашингтона касаются Управления оборонной промышленности Анкары из-за покупки страной российских систем ПВО С-400 "Триумф".

Примененные санкции с декабря 2020 года включали в себя запрет на выдачу экспортных лицензий американской техники и вооружения в Турцию, а также заморозку активов Анкары и визовые ограничения в отношении руководителей оборонного управления. Из размещенного 5 апреля текста документа следует, что меры распространяются также на трех управляющих турецким ведомством Мустафу Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита.

Все постановления о санкциях приняты чиновниками еще 14 декабря прошлого года при президенте Дональде Трампе. Рестрикции применены в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт.

Фото: Pixabay.com