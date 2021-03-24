В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

Глава МИД Турции переговорил с госсекретарем США в Брюсселе.

В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 российского производства закрыт. Об этом журналистам стало известно после переговоров руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые состоялись в рамках второго дня в Брюсселе. Глава МИД Анкары Мевлют Чавушоглу заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что к обсуждению данной темы стороны больше не вернутся.

Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что покупка страной-участницей НАТО российских средств ПВО С-400 создала кризис в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. США потребовали от партнеров отказаться от сделки и приобрести взамен комплексы Patriot. Из-за отказа Турции идти на уступки Пентагон отменил продажу стране новейших истребителей F-35.

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Видео: YouTube / ÜLKE TV