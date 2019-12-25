Президент Франции рассказал о своей позиции по отношению к Анкаре.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО. Об этом политик заявил в интервью местным журналистам с телеканала France 5. Он принял участие в съемках документального фильма, посвященного лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и отношениям между Анкарой и Парижем. Макрон заявил, что важен диалог между сторонами, в том числе и по вопросам безопасности и миграции.

Позиция Франция была предельно ясной. Когда были односторонние действия в Восточном Средиземноморье, мы осудили, а потом действовали, отправив фрегаты. Затем мы добились того, чтобы это получило осуждение в сентябре 2020 года на уровне Евросовета. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эксперт считает, что Североатлантическому альянсу недостаточно ясна позиция Анкары в его составе. Во Франции уверены, что обычно союзники не делают того, что может себе позволить делать Анкара в последние месяцы. При этом Макрон рассчитывает на то, что Турция не развернется спиной к Европе, чтобы пойти в направлении религиозного экстремизма или геополитического выбора.

Макрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией.

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