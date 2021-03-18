Слова президента привел мэр города Пуасси.

Эмманюэль Макрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией до середины апреля. О высказывании лидера государства в интервью местному телеканалу BFM сообщил мэр города Пуасси Карл Олив во время посещения больницы Сен-Жермен-ан-Ле.

Будет тяжелый период до середины апреля Карл Олив, мэр Пуасси

По словам чиновника, Макрон надеется принять дополнительные меры по сдерживанию неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Однако они будут носить исключительно локальный характер в зависимости от ситуации на местах. Пока что чиновники не приняли решение о повторной самоизоляции.

Мэр Ниццы призвал власти Франции как можно быстрее разрешить использование "Спутника V".

Видео: bfmtv.com