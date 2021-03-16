Мэр Ниццы призвал власти Франции как можно быстрее разрешить использование "Спутника V"

Мэр Ниццы призвал власти Франции как можно быстрее разрешить использование российской вакцины "Спутник V". Об том Кристиан Эстрози сообщил в эфире местного телеканала CNews. Чиновник видит необходимость в как можно более раннем использовании препарата в стране.
Необходимо, чтобы высшие медицинские власти Франции определились со своей позицией как можно быстрее, а не ждали наступления лета...У меня есть возможность обеспечить жителей Ниццы тысячами доз российской вакцины.
Кристиан Эстрози, мэр Ниццы
Эксперт напомнил, что российский препарат для профилактики коронавируса хорошо показывает себя в странах, где уже начались прививочные кампании населения. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил о том, что ведутся переговоры с рядом европейских государств об увеличении производства "Спутника V" на территории ЕС. Препарат Россия готова поставлять в те страны, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину НИЦ имени Гамалеи.
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Видео: Twitter / CNEWS
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