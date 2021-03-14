Мэр Ниццы попросил разрешить власти Франции закупку "Спутника V"

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил разрешить власти Франции закупку в регион российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Заявление он сделал в эфире радиостанции France Bleu.
Я прошу медицинские власти дать мне на это (обеспечить вакциной "Спутник V") разрешение.
Кристиан Эстрози, мэр Ниццы
По его словам, Ницца — международная столица со связями. Эстрози заявил, что это проявилось весной 2020 года — когда власти смогли обеспечить жителей масками в отличие от других городов.
Ранее актриса разделась догола на кинопремии "Сезар" в знак протеста.
Видео: Twitter / Christian Estrosi
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