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Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Сегодня, 9:52
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matveyvn

Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca

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Решение принял президент страны Эммануэль Макрон.

Франция приостановила использование шведско-британской вакцины AstraZeneca. Решение принял президент страны Эммануэль Макрон.

Оценка Европейского агентства лекарственных средств вскоре позволит возобновить использование вакцины.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее мы писали, что власти Венесуэлы не одобрят использование вакцины AstraZeneca. Об этом в эфире местного телеканала Telesur сообщила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес. По данным чиновницы, шведско-британский препарат следует проверить из-за информации об образовании тромбов у привившихся пациентов.

Фото: pixabay.com

Теги: astrazeneca, макрон, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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