Россия не хочет видеть США в "нормандском формате"

Ранее Украина выступила с предложением присоединить к переговорам США и Польшу.

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался касаемо идеи подключения США к "нормандскому формату". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о заинтересованности руководства страны в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе. Предполагалось присоединить к переговорам Польшу и США.

Напомним, что в состав "нормандской четверки" входят Россия, Украина, Германия и Франция.

С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате. Сергей Рябков, замглавы МИД России

Недавно Москва и Вашингтон провели разговор по ситуации на юго-востоке Украины. Отмечалось, что РФ пока не говорить в США в том русле, которое "навязывают американцы".

Ранее Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным способом спасти Донбасс.

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