Der Standard раскритиковал антироссийские санкции со стороны Евросоюза.

Австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России. Пользователи портала местного издания Der Standard выступили с критикой антироссийской политики со стороны Евросоюза. Они подчеркнули, что дипломаты годами "гадили РФ" по указу Вашингтона, а после начали обижаться на то, что Москва начала реагировать на такое негативное к себе отношение.

То, что Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран, вполне понятно. пользователь сайта

Читатели заметили, что США и Великобритания атаковали Ирак вопреки нормам международного права из-за ложных слухов, но после их действий Евросоюз не ввел против этих стран никаких санкций. Также Европа якобы решила отмолчаться, когда произошел захват Палестины, из-за ситуации с Ассанжем, пыточных мест заключения на Кубе и на территории ЕС. Комментаторы призвали "поаплодировать" европейским ценностям.

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