Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V"

Власти будут ждать решения EMA о регистрации препарата.

Австрия завершила переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Курц уточнил, что сейчас власти будут ждать решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о регистрации препарата. Только после этого "Спутник V" можно будет использовать в Австрии.

Переговоры о контракте завершены. Тут мы не видим больших трудностей, решающим будет в конце концов то, как много времени потребуется ЕМА для регистрации. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Ранее мы сообщали, что Турция получит из России "внушительное количество" вакцины "Спутник V".

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