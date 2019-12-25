Такое заявление сделал президент Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция получит из России "внушительное количество" вакцины "Спутник V". Такое заявление глава государства сделал после традиционной пятничной молитвы. Трансляцию выступления политика вел местный телеканал NTV. Спикер оценил заключенную с российскими партнерами сделку по поставкам препарата для профилактики коронавируса.

Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина "Спутник V". Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы "Спутника".

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В Турции объявили локдаун с 29 апреля по 17 мая.

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