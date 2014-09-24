В Турции объявили локдаун с 29 апреля по 17 мая

В эти дни будут закрыты все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД.

Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В эти дни будут закрыты все офисы и рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Также приостанавливается очное обучение в школах, закрывается большая часть учреждений. Общественный транспорт может быть заполнен только на 50%. Передвижение между городами возможны только по обязательному разрешению.

Введенный режим начнет действовать 29 апреля с 19 часов и продлится до 5 утра 17 мая.

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