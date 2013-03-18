Главком ВСУ заявил о готовности армии к обострению вдоль всей границы с Россией

Руслан Хомчак полагает, что вокруг Украины "сжимается кольцо".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил о готовности армии к обострению вдоль всей границы с Россией. Такое заявление Руслан Хомчак сделал в эфире местного телеканала "1+1". По словам военнослужащего, Киев готов ответить Москве в том случае, если на территорию государства будет совершено нападение.

Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор. Руслан Хомчак, главком ВСУ

Эксперт предполагает, что число обстрелов на Донбассе будет увеличено из-за эскалации конфликта в регионе. Он призвал подразделения украинских военных частей адекватно реагировать на действия противников по всей линии соприкосновения. Хомчак полагает, что враги сжимают кольцо вокруг Украины.

Украина оценила возможность нападения России со стороны Белоруссии.

Фото: YouTube/Алеся Бацман