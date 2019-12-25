В СБУ назвали Белоруссию потенциальным союзником России во время войны

В ведомстве считают, что Украине следует усилить охрану своих границ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что считает Белоруссию потенциальным союзником России во время войны. Об этом сообщает портал Replyua.net.

По словам Баканова, ситуация на российско-украинской границе пришла в норму, однако там еще продолжают держать свои позиции около 100 тысяч военных РФ. Также глава СБУ считает, Минск поддержит Москву, если та станет реализовывать план наступления на Украину.

Можем выделить пять основных направлений. Но не стоит забывать Беларусь, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину. Иван Баканов, глава СБУ

Баканов считает, что более 60 процентов границы являются уязвимыми, а остальная часть требует особого внимания. По словам главы СБУ, Россия занимается пропагандой националистических идей в странах, пограничных с Украиной, чтобы оказывать влияние на украинцев.

Ранее военный эксперт спрогнозировал реакцию Запада в случае вторжения России на Украину.

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