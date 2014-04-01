Игорь Коротченко рассказал о последствиях для Москвы в случае военной защиты ДНР и ЛНР.

Военный эксперт спрогнозировал реакцию Запада в случае вторжения России на Украину. Об этом изданию "Украина.ру" сообщил редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По мнению аналитика, полномасштабный конфликт между Москвой и Киевом произойдет только в том случае, если ВСУ решатся на радикальные действия, связанные с попыткой молниеносного передвижения на сторону Донбасса или до государственной границы с РФ. В этом случае Кремль окажет военную поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Противостоять российской армии ВСУ не смогут, и через некоторое время новая граница Украины будет пролегать по Днестру. Игорь Коротченко, украинский эксперт

Специалист напомнил, что возможной реакцией Запада на участие России в военном конфликте на территории Украины станут отключение от системы SWIFT, блокирование государственных активов на Западе. Также Москве, по словам Коротченко, следует быть готовой к холодной войне, ко второму Карибскому кризису.

ДНР обвинила Киев в эскалации конфликта в Донбассе.

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