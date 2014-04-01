Наталья Никонорова считает, что Украина виновна в нарастании напряженности в регионе.

ДНР обвинила Киев в эскалации конфликта в Донбассе. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителя самопровозглашенной народной республики Наталью Никонорову. Чиновница считает, что Украина сама провоцирует обострение ситуации на востоке страны, так как поднимает ВСУ на противостояние противнику и ведение жестких боевых действий. При этом в региона растет число раненых и погибших мирных жителей, а также военнослужащих.

Эскалация с каждым днем становится все более явственной. Украина идет по пути эскалации, по пути силового сценария для захвата Донбасса. Наталья Никонорова, официальный представитель ДНР

Никонорова напомнила журналистам, что за март текущего года на Донбассе совершено более 110 нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков. В ДНР обвинили Киев в нарушении договоренностей о перемирии.

Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении.

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