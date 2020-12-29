Разговор о задействовании механизма прямой демократии был сигналом мировому сообществу.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности ДНР провести референдум о самоопределении. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

До этого глава министерства иностранных дел РФ Наталья Никонорова рассказала, что предложила членам Совбеза ООН на международном референдуме выяснить, за какую дальнейшую судьбы республики выступают её жители.

Мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека. Денис Пушинлин, глава ДНР

Он отметил, что разговор о задействовании механизма прямой демократии был сигналом мировому сообществу. Пушилин отметил, что нужно донести до мировой общественности, что Донецкая народная республика привержена международному праву.

Ранее народная милиция ДНР обратилась к президенту Украины.

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