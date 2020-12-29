Народная милиция ДНР обратилась к президенту Украины

Милиция ДНР призвала Зеленсокго выполнить минские соглашения.

Милиция Донецкой Народной Республики прокомментировала новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, что во время новогоднего поздравления Зеленский заявил, что хотел бы сообщить о мире в Донбассе на улице Артема в Донецке. Милиция Донецкой Народной Республики заявила, что для этого президент Украины должен выполнить минские соглашения.

Тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк Владимир Зеленский.

Напомним, что также сенатор Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над новогодним обращением президента Украины Владимира Зеленского. Пушков посмеялся над желанием Зеленского написать на песчанном пляже, что Крым принадлежит Украине.

Ранее мы сообщали о том, что посол Британии надеется на тесное сотрудничество с США в противодействии России и Китаю.

Видео: YouTube / 112 Украина