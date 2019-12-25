CIT рассказала о полевом лагере российских военных под Воронежем

Очевидцы заявляют о часовых с оружием и о валке леса бронетранспортерами.

Исследовательская группа CIT сообщает о лагере российских военных в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Заявляется, что это силы Минобороны, которые развернули на фоне обострения конфликта в Донбассе.

Согласно материалу CIT, полевой лагерь находится в 250 км от границы с Украиной. По рассказам местных жителей, военнослужащие расположились в открытом поле "рядом с жилыми домами"", а также выставили "часовых с оружием". До этого они сообщали, что военные "валили лес бронетранспортерами и грузовиками".

Дачникам перекрыли все подъезды, ломают деревья. Расположились не на полигоне, а в глубине леса. Мы живем там 10 лет и такого безобразия не было никогда. местные жители для CIT

Также CIT заявляет о нахождении российских военных в районе города Острогожск Воронежской области, который находится в 150 километрах от границы с Украиной. Здесь местными жителями замечены колонны военной техники.

Ранее мы сообщали, что Зеленский приехал в Донбасс с рабочим визитом 8 апреля.

Фото: Twitter / Christiaan Triebert, citeam.org