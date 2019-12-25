Игорь Смешко рассказал, что следует прекратить обсуждать возвращение Донбасса военным способом.

На Украине назвали способ избежать войны с Россией. Об этом рассказал информационный портал "Гордон" со ссылкой на выступление на местном телеканале "Украина 24" бывшего начальника Главного управления военной разведки и экс-руководителя СБУ Игоря Смешко. Специалист считает, что Москва может ввести армию на украинскую территорию в том случае, если "продаст" эту операцию мировому сообществу под предлогом того, что войска вводятся в регион ради принуждения к миру.

Смешко полагает, что Киеву не следует давать Москве такого повода. Политика правительства Украины может позволить избежать провокации со стороны России. Бывший глава СБУ напомнил, что Владимир Зеленский и чиновники должны сделать все возможное ради того, чтобы Минобороны РФ не смогло воспользоваться каким-либо инцидентом для нападения. Он призвал пресекать все дискуссии по поводу возвращения Донбасса силовым методом.

Это прямая помощь агрессору и возможность воплощения военной возможности в политическую. Наши вооруженные силы в нынешней ситуации совершенно не способны на освобождение территории. Игорь Смешко, экс-глава СБУ

Бывший глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину.

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