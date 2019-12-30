Бывший глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину

Игорь Смешко заметил, что Россия не нападет на Украину без повода.

Бывший глава Службы Безопасности Украины рассказал о мощи России и возможности разбомбить страну. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" заявил экс-руководитель СБУ Игорь Смешко. Специалист считает, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины может закончиться аналогично с югославским.

В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели Игорь Смешко, экс-глава СБУ

Эксперт уверен, что Москва способна "разбомбить Украину" не пересекая для этого государственную границу. Смешко напомнил, что Россия с трех направлений развернула группировки и провела учения. Однако специалист уверен, что Москва не атакует Киев "без повода".

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