На Украине Наталью Поклонскую заподозрили в создании преступной организации в Крыму

Депутаты ГД России подозревают на Украине по двум статьям.

На Украине Наталью Поклонскую заподозрили в создании преступной организации. Об этом сообщили журналисты "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым. Эксперты напомнили, что до того, как войти в состав депутатов Государственной Думы РФ, Поклонская являлась главой прокуратуры Крыма. Местные правоохранительные органы подозревают, что чиновница совершила ряд преступлений на должностном месте.

В настоящее время Поклонскую подозревают в создании преступной организации (статья 22 часть 1 УК Украины), а также в незаконном лишении свободы (статья 146 часть 3 УК Украины). Расследование связано с вынесенными приговорами в Северо-Кавказском окружным военным судом РФ Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию.

В прокуратуре заявили, что Поклонская вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым создали преступную группу с целью "совершения тяжких и особо тяжких преступлений" в регионе.

СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным.

Видео: Piter.tv, YouTube / Наталья Поклонская