Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины

Ранее в интервью сенатор РФ сказал, что часть областей Украины может выйти из состава страны из-за раскола в обществе.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова сенатора Владимира Джабарова о распаде Украины. Своим мнением она поделилась с РИА "Новости".

Поклонская сказала, что не поддерживает мнение члена Совета Федерации. По ее словам, сейчас в Украине наступили тяжелые времена и для нормализации ситуации понадобится смелость руководства страны.

Чтобы навести порядок в стране потребуется мудрость, невероятная человеческая порядочность и смелость руководства. Есть эти качества или нет у нынешней власти в Украине, я не знаю. Время покажет

Наталья Поклонская

Депутат добавила, что искренне любит Украину и Россию. По ее словам, сегодня между двумя странами сложились напряженные отношения. Поэтому Поклонская призывает не подливать масла в и "без того пылающий огонь",а проявить терпимость и выдержку для нормализации отношений двух стран.

Именно поэтому подобные прогнозы делать нежелательно

Наталья Поклонская

Ранее в интервью "Парламентской газете" Джабаров сказал, что часть областей Украины может выйти из состава страны из-за раскола в обществе. По его мнению в стадии "выжидания" находятся Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье.

Видео: YouTube / Наталья Поклонская