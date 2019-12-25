Российский сенатор перечислил регионы, которые могут выйти из состава Украины

Владимир Джабаров считает, что Владимир Зеленский фактически не управляет страной.

Российский сенатор Владимир Джабаров перечислил регионы, которые могут выйти из состава Украины. Он сделал это в интервью "Парламентской газете".

Джабаров считает, что часть областей Украины может выйти из состава страны из-за раскола в обществе. Он рассказал, что сейчас в стадии "выжидания" находятся Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье. Сенатор отметил, что эти регионы могут последовать примеру юго-восточных территорий, которые даже слышать не хотят о возвращении в Украину.

Владимир Джабаров считает, что Владимир Зеленский фактически не управляет страной. Российского парламентария это беспокоит, так как это "может расшатать государственность" Украины.

Ранее Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ.