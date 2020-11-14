Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ России

При создании субмарины применялись новейшие отечественные технологии.

В среду, 5 мая, стало известно, что многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" войдет в состав российского ВМФ 7 мая. Об это сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Торжественная церемония пройдет в Северодвинске заводе "Севмаш" под руководством главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова. По словам Евменова, крейсер "Казань" является головной подлодкой четвертого поколения по усовершенствованному проекту "Ясень-М". При его создании применялись новейшие отечественные технологии.

Напомним, что лодка должна была войти в состав ВМФ до конца 2020 года, но по ряду причин она не выполнила программу госиспытаний в установленные сроки.

Недавно мы сообщали, что подлодка "Пермь" станет первым серийным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Далее все подлодки проекта "Ясень-М" получат гиперзвуковое оружие.

Ранее Piter.tv писал, что в Баренцевом море обнаружили затонувшую во время войны советскую подлодку. Эксперты установили возможную причину гибели субмарины.

Фото: Piter.tv