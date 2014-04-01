Подлодка "Пермь" станет первым серийным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон"

Далее все подлодки проекта "Ясень-М" получат гиперзвуковое оружие.

Подводная лодка "Пермь" станет первым серийным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили собственные источники в оборонно-промышленном комплексе. По данным специалистов, в начале лета текущего года начнутся государственные испытания ракет с борта "Адмирала Горшкова".

Летно-конструкторские испытания с "Горшкова" были завершены третьим пуском ракеты "Циркон" в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы "Циркона" пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета. источник агентства

Второй источник СМИ уточнил, что предварительно запуск гиперзвукового оружия с "Адмирала Горшкова" произойдет в июне. По данным "Известий", все подводные лодки проекта "Ясень-М" будут постепенно оснащать "Цирконами". Такое постановление принято Минобороны РФ.

Напомним, что российскую подлодку "Пермь" начали строиться в 2016 году. При закладке объект получил заводской номер 165. На данный момент подлодка еще не спущена на воду.

"Циркон" успешно прошел испытания с надводного носителя.

Фото: Минобороны России