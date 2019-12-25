Эксперты установили возможную причину гибели субмарины.

В Баренцевом море обнаружили затонувшую во время войны советскую подлодку. Об этом рассказали представители Минобороны России. По информации от специалистов, была проведена совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества, которая подтвердила догадки ученых. Ранее эксперты нашли в акватории объект, который посчитали советской субмариной.

Многофункциональным судном тылового обеспечения "Эльбрус" проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения "Бантос-А" подводной лодки типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или "Катюша". пресс-служба Минобороны России

Подлодка найдена во время поисковой операции двух утонувших во времена ВОВ подлодок. Ранее обнаружить странный объект специалистам помогли местные рыбаки. Они жаловались на постоянный обрыв о некий подводный объект своих сетей в этом районе. В настоящее время установлено, что корпус субмарины разрушен на три части, а также он сильно опутан рыболовными сетями. Предположительно, объект утонул из-за попадания на немецкую мину. Это спровоцировало взрыв собственного боевого запаса. В рамках новых исследований будет установлен тактический номер подлодки.

Фрегат "Адмирал Горшков" испытает гиперзвуковую ракету в Баренцевом море.

Фото: Минобороны России