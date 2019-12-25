В США назвали пять лучших вооружений на параде Победы

Возглавляет список техника семейства "Армата".

Обозреватель американского журнала The National Interest назвал пять лучших видов техники России на параде Победы в Москве 9 мая.

На первое место списка журналист Марк Епископос поставил двух представителей семейства "Армата" – танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15. По его словам, эта техника не имеет аналогов ни в одной стране мира.

Вторую строчку занимает межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс". Епископос отмечает, ее уникальность заключается в том, что ее запуск возможен как из шахты, так и с борта МЗКТ.

Третьим в списке стал беспилотный боевой наземный аппарат "Уран-9". Замыкают топ-5 российской техники, представленной на параде, гиперзвуковая ракета "Кинжал" и комплекс С-400 "Триумф".

Ранее мы сообщали, что в США обеспокоены тем, что Россия не показала гиперзвуковое оружие на параде Победы.

Фото: Piter.TV