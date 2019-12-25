Экс-генералы США усомнились в психическом здоровье Джо Байдена

Также они не уверены, что президент страны занимает свой пост на законных основаниях.

Более 120 отставных американских адмиралов и генералов Соединенных Штатов составили открытое письмо, в котором усомнились в легитимности президента страны Джо Байдена, а также в состоянии его психического и физического здоровья. Об этом пишет Politico.

Экс-генералы считают, что при процедуре выборов президента США в 2020 году были выявлены нарушения, но Верховный суд и ФБР проигнорировали этот факт. Журналисты Politico сообщают, что высказывания отставных военных похожи на слова бывшего президента страны Дональда Трампа об "украденных выборах".

Состояние здоровья нынешнего главы США у экс-генералов также вызвало беспокойство. По их словам, игнорировать этот факт нельзя.

Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днем или ночью. из открытого письма отставных военных

Авторы считают, что новые власти США ведут политику, которая похожа на "марксистскую форму тиранического правления". По их мнению, этому следует противостоять посредством выборов новых конгрессменов и нового президента.

Ранее мы сообщали, что Байден увидел президента США в умершем сыне.

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