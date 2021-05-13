Глава Белого дома вспомнил о погибшем сыне в интервью.

Американский лидер Джо Байден увидел президента США в умершем сыне. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью местным журналистам с телеканала MSNBC. В рамках беседы речь зашла о погибшем в 2015 году молодом человеке по имени Бо. Сын политика скончался в мае. Вопрос о гибели ребенка корреспондент застал в конце разговора, застав Байдена врасплох.

Вы всегда застаете меня врасплох по поводу Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле. Джо Байден, президент США

Напомним, что Бо Байден погиб в возрасте 46 лет от рака мозга. Он занимал пост генерального прокурора американского штата Делавэр. Незадолго до смерти сына Джо Байден рассматривал возможность участвовать в президентских выборах 2016 года. Тогда политику пришлось отказаться от данной идеи, так как он не хотел увеличивать нагрузку на семью, которая и так лишилась одного из членов.

Россия вышлет пресс-секретаря посольства США.

Видео: Youtube/MSNBC