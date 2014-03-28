Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным в июне

Президент США Джо Байден подтвердил намерение встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне. Об этом он рассказал на пресс-конференции. Его слова приводит "РИА Новости".
Я уверен, что мы сможем сделать это. Но сейчас пока нет конкретного времени или места. Мы работаем над этим.
Джо Байден, президент США
Он также заявил, что присутствие российских войск на границе с Украиной не повлияет на встречу глав государств. Кроме того, в Вашингтоне отметили сокращение войск по сравнению с прошлым месяцем.
Ранее в США заявили о нежелании вводить санкции против России.
Видео: YouTube / CNBC Television
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