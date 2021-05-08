В США заявили о нежелании вводить санкции против России

При этом Вашингтон оставляет за собой такое право.

Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции. Ее слова приводит "РИА Новости".

Когда мы объявили о санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она также отметила, что власти не хотят доводить до этого дело. При этом, по словам Псаки, они оставляют за собой право ввести санкции, если это будет оправдано.

Ранее Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма.

Видео: YouTube / CNBC Television