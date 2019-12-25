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Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма
Сегодня, 16:24
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lesjasap

Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма

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Глава МИД РФ выступил в СБ ООН.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров обвинил США и Евросоюз в насаждении тоталитаризма. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства РФ сделал в рамках онлайн-выступления в Совете Безопасности ООН. По призвал Запад отказаться от насильственных методов и угроз и вернуться к соблюдению уставов и принципов ООН.

Запад больше не озабочен нормами международного права и требует соблюдать свои правила. Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно обеспечивать уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил коллегам о многополярной системе международных отношений. В Москве считают недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают ЕС и Вашингтон. МИД надеется, что стороны смогут сохранить признаваемую общественностью правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов.

Блинкен признал, что некоторые действия США подрывали миропорядок.

Фото: МИД России

Теги: евросоюз, мид, оон, сергей лавров, совет безопасности, тоталитаризм
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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