Глава МИД РФ выступил в СБ ООН.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров обвинил США и Евросоюз в насаждении тоталитаризма. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства РФ сделал в рамках онлайн-выступления в Совете Безопасности ООН. По призвал Запад отказаться от насильственных методов и угроз и вернуться к соблюдению уставов и принципов ООН.

Запад больше не озабочен нормами международного права и требует соблюдать свои правила. Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно обеспечивать уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил коллегам о многополярной системе международных отношений. В Москве считают недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают ЕС и Вашингтон. МИД надеется, что стороны смогут сохранить признаваемую общественностью правовую основу для выстраивания устойчивого баланса интересов.

Блинкен признал, что некоторые действия США подрывали миропорядок.

Фото: МИД России