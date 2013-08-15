Блинкен признал, что некоторые действия США подрывали миропорядок

Госсекретарь США выступил в ООН.

Государственный секретарь Энтони Блинкен признал, что некоторые действия США за последние годы подрывали миропорядок. Такое заявление американский чиновник сделал в рамках выступления в ООН.

Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Министр внешнеполитического ведомства Вашингтона заметил, что в администрации нового президента Джо Байдена продемонстрировали миру готовность к международному сотрудничеству по множеству тем. В качестве примера он напомнил коллегам о возвращении США к Парижскому климатическому соглашению и участию в ВОЗ.

На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России".

Фото: YouTube/Department of State