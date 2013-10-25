На Украине визит Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России"

Евгений Енин назвал темы, которые Киев поднимает на встрече с госсекретарем США.

На Украине визит государственного секретаря Энтони Блинкена назвали помощью в борьбе с "агрессией России". Такое заявление сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства Киева Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". Чиновник напомнил, что американский представитель посетит страну 5-6 мая. У него запланированы встречи с Владимиром Зеленским и Дмитрием Кулебой.

Мы рассматриваем этот визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны США в противодействии российской гибридной агрессии. Хочу напомнить, что этот визит госсекретаря США на Украину является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу. Евгений Енин, замглавы МИД Украины

Эксперт подчеркнул, что по результатам визита Блинкена, МИД рассчитывает на усиление политической и оборонной помощи со стороны США. Киев планирует проводить дальнейшие реформы, направленные на модернизацию всех сфер общества. В первую очередь те. которые связаны с национальной безопасностью и обороной государства. Также с представителем Вашингтона дипломаты обсудят вопросы торговли, энергетики и инвестиций, сотрудничества в международных организациях.

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