Украина назвала срок завершения суда ООН по рейсу MH17

В МИД Украины считают, что судебные заседания закончатся к 2023 году.

Украина назвала срок завершения международного суда ООН по малазийскому рейсу MH17. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Евгений Енин. Чиновник считает, что расследование дела закончится не раньше 2023 года.

По состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением, по меньшей мере, до конца 2023 года Евгений Енин, замминистра МИД Украины

По словам эксперта, все действия международного суда направлены на привлечение к ответственности "конкретных исполнителей" преступления, связанного с крушением Boeing на Донбассе в 2014 году.

Напомним, что в результате трагедии погибли 298 человек. В списке жертв значатся граждане десяти государств. В настоящее время среди обвиняемых в падении самолета значатся три россиянина и один украинец. Следствие полагает, что они имеют отношение к перемещению комплекса "Бук", который мог сбить пассажирский лайнер.

На Украине изготовят один "парадный" танк "Оплот" за весь год.

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