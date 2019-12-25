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США отказываются впускать нового пресс-секретаря посольства РФ
Сегодня, 12:50
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phil_k

США отказываются впускать нового пресс-секретаря посольства РФ

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Это продолжается на протяжении полугода.

Власти США на протяжении шести месяцев отказываются впустить на территорию страны нового пресс-секретаря посольства России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В США не называют причину такого решения. По словам источника ТАСС, новый пресс-секретарь уже готов отправиться в Соединенные Штаты, но власти страны отказываются его принять.

Причина - категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности.

из сообщения источника ТАСС

12 мая стало известно, что Россия вышлет пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс. Она находится в списке сотрудников американской дипмиссии, которых Москва объявила персонами нон грата. 

Ранее Оливер Стоун заявил, что США и Запад ведут войну против России.

Фото: pixabay.com

Теги: высылка дипломатов, персона нон грата, россия, сша
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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