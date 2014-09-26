Global Times: США подталкивают другие страны к нападению на КНР и РФ

Авторы публикации считают, что США пытаются установить свое главенство в мире.

Власти США отвергают информацию о том, что Вашингтон ведет холодную войну с другими странами, однако, это не соответствует действительности. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению обозревателей, своими действиями США старается установить свое главенство в мире, а также отделить Китай и Россию от международных систем. Журналисты GT считают, что Соединенные Штаты видят в этих странах серьезных конкурентов, поэтому продолжают применять к ним санкции.

Однако, считают авторы публикации, в ответ на эти меры КНР и Россия ведут себя сдержанно. Также эти государства проводят политику по выстраиванию отношений с государствами, которые США толкают к противостоянию с РФ и КНР, призывая их не поддаваться провокациям Белого дома.

По предположению обозревателей, чем активнее Соединенные Штаты заняты втягиванием стран ЕС в разного рода конфликты, тем сильнее Россия и Китай объединяют свои усилия.

Ранее в США заявили о нежелании вводить санкции против России.

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