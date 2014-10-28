NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море

The National Interest раскрыл плюсы и минусы ВМФ России.

The National Interest описал сценарий столкновения России и США в Черном море. Издание опубликовало авторский материал от бывшего сотрудника Пентагона Криса Осборна. Эксперт полагает, что сильной стороной Военно-морского флота РФ является наличие развитых подводных боевых сил.

Передовые российские подлодки, конечно же, сильно затруднят свободное и бесконтрольное плавание надводных кораблей ВМС США в Черном море. Крис Осборн, автор The National Interest

Специалист напомнил читателям о том, что в случае открытого противостояния между Вашингтоном и Москвой России придется нелегко, так как у страны меньше надводных кораблей, с палуб которого можно запускать авиацию и беспилотники. Автор публикации считает, что исход конфликта будет решаться за счет дальности и точности прицеливания бортовых систем, а также за счет боевых дронов и корабельных ударов.

США напугала реакция России на появление в Черном море американского катера.

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