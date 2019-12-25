США напугала реакция России на появление в Черном море американского катера

Американские журналисты считают, что этой реакцией являются учения крейсера "Москва" в Черном море.

Информационное агентство The National Interest выпустило материал, в котором сообщается, что Соединенные Штаты оказались напуганы жестким ответом России на прибытие патрульного катера "Гамильтон" в Черное море.

Как мы сообщали ранее, судно прибыло в акваторию моря для поддержки союзников США по НАТО. Но авторы NI удивились реакции на этот факт российского командования.

Это первый раз с 2008 года, когда американский катер посетил Черное море. Незадолго до того, как отправиться в Черное море, "Гамильтон" провел совместные учения по оперативной совместимости с эсминцем "Теодор Рузвельт". цитата из материала The National Interest

По данным агентства, нахождение "Гамильтона" обеспокоило военных РФ. Отмечается, что за судном установили постоянное наблюдение, а затем крейсер "Москва" совершил близ катера ракетный удар. Журналисты имеют в виду российские учения в Черном море, которые состоялись накануне с участием судов и авиации.

Российские военные эксперты считают появление "Гамильтона" в акватории Черного моря очередной провокацией со стороны США.

Ранее самолеты J-20 и Су-35 ВВС КНР помешали США высадить десант на спорные острова Сенкаку.

Фото: Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet