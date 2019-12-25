США напугала реакция России на появление в Черном море американского катера

Информационное агентство The National Interest выпустило материал, в котором сообщается, что Соединенные Штаты оказались напуганы жестким ответом России на прибытие патрульного катера "Гамильтон" в Черное море.
Как мы сообщали ранее, судно прибыло в акваторию моря для поддержки союзников США по НАТО. Но авторы NI удивились реакции на этот факт российского командования.
Это первый раз с 2008 года, когда американский катер посетил Черное море. Незадолго до того, как отправиться в Черное море, "Гамильтон" провел совместные учения по оперативной совместимости с эсминцем "Теодор Рузвельт".
цитата из материала The National Interest
По данным агентства, нахождение "Гамильтона" обеспокоило военных РФ. Отмечается, что за судном установили постоянное наблюдение, а затем крейсер "Москва" совершил близ катера ракетный удар. Журналисты имеют в виду российские учения в Черном море, которые состоялись накануне с участием судов и авиации.
Российские военные эксперты считают появление "Гамильтона" в акватории Черного моря очередной провокацией со стороны США.
Ранее самолеты J-20 и Су-35 ВВС КНР помешали США высадить десант на спорные острова Сенкаку.
Фото: Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все