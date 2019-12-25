Экипаж судна проведет учебные стрельбы и совершит ряд совместных маневров с другими кораблями.

Ракетный крейсер "Москва" начал учения в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

По данным ведомства, экипаж корабля будет заниматься отработкой действий по применению ракетного оснащения судна и проведет стрельбы по морским целям, которые выступят имитацией условного противника.

Также сообщается о совместных маневрах "Москвы" с воздушными судами ВВС России и другими кораблями флота. Эти учения пройдут на нескольких морских полигонах в Черном море.

Предыдущие учения "Москвы" состоялись в марте прошлого года. Экипаж крейсера отрабатывал навыки по ПВО, РЭБ а также тренировался в обороне судна при перемещении и стоянке.

Ранее ВМС США направили патрульный катер береговой охраны в Черное море для помощи союзниками НАТО.

Фото: сайт Черноморского флота

