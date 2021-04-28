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Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

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Кораблям КСИР пришлось отойти на безопасное расстояние.

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров. Об этом сообщили представители Пентагона. По информации от американских представителей, инцидент произошел в Персидском заливе, когда суда Корпуса стражей исламской революции в опасной близости подошли к экипажу лодки Firebolt.

Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель. Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей.

заявление ВМС США

Ранее журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на ВМС писали о том что военные корабли КСИР в начале апреля окружили в Персидском заливе два судна береговой охраны США. Экипажу Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы не столкнуться с иностранными судами. Аналогичный инцидент зафиксирован в апреле 2020 года. Тогда КСИР опасно маневрировали около военных США в Персидском заливе. Они пытались "подрезать" один из кораблей.

ВМС США направили патрульный катер в Черное море.

Видео: Twitter/theragex

 
Теги: firebolt, вмс сша, иран, ксир, персидский залив
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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ульченкоа селена
Сегодня 8:11

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