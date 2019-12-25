WSJ: корабли Ирана 2 апреля окружили два судна Береговой охраны США

The Wall Street Journal рассказал об опасных действиях судов Ирана в Персидском заливе.

The Wall Street Journal заявил о том, что корабли Ирана 2 апреля окружили два судна Береговой охраны США в Персидском заливе. Об этом журналисты рассказали со ссылкой на информацию, предоставленную Военно-морскими силами страны. Предположительно, суда находились на вооружении Корпуса стражей исламской революции

Военные объяснили, что три быстроходных боевых катера и одно судно обеспечения под наименованием Harth 55 в течение трех часов сопровождали судна США, которые занимались патрулированием акватории в международных водах южной части залива. При этом Harth 55 несколько раз пересекало маршрут следования Monomoy и Wrangell, вынуждая экипажи маневрировать, чтобы не столкнуться. Американцы выходили на связь с иранскими представителями, но получали от них неразборчивый ответ.

Напомним, что КСИР представляет из себя элитные части Вооруженных сил Ирана.

В Белом доме не стали комментировать информацию о встрече главы ЦРУ с иранцами.

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