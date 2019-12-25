Джен Псаки переадресовала вопрос журналиста к ЦРУ.

В Белом доме не стали комментировать информацию о встрече главы ЦРУ с иранцами в Ираке. Во время регулярного брифинга в администрации президента Джо Байдена пресс-секретарь Джен Псаки не ответила на вопрос корреспондента о том, соответствуют ли действительности сведения о том, что Уильям Бернс провел в Багдаде переговоры с должностными лицами Ирана.

Я переадресую вас к ЦРУ и его команде там по поводу каких-либо деталей его рабочего графика. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница также не стала уточнять, запланирована ли у главы ЦРУ встреча с иранским министром внешнеполитического ведомства Джавадом Зарифом в Ираке. Напомним, что в СМИ распространились сведения о том, что Бернс на днях ездил в Багдад на переговоры с иранцами, на которых могли обсуждаться вопросы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. В публикации для портала 19fortyfive.com автор статьи утверждал, что встреча главы ЦРУ и иранцев состоялась в частном доме главы МИД Ирака Фуада Хусейна.

Assosiated Press сообщило о необъявленном визите главы ЦРУ в Афганистан.

Фото: Белый дом



