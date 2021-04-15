Уильям Бернс призвал Сенат обратить внимание на угрозу Украине.

Глава ЦРУ заявил о готовности России к "вторжению на Украину". Об этом Уильям Бернс рассказал американским законодателям во время выступления в Сенате. Специалист полагает, что Москва располагает достаточными силами и вооружением на государственной границе, чтобы начать атаку на соседнюю страну. Эксперт заметил, что Кремль намерен запугать Киев, а также послать соответствующий сигнал Вашингтону. Американец призвал со всей серьезностью подойти к изучению вопроса США и их союзниками.

Наращивание российской военной мощи...вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной, а также на крымском полуострове. Заместитель главы иностранных дел Сергей Рябков объявил, что ведомство уже предоставило необходимые пояснения американским коллегам. Он добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже имеющейся информацией о передислокации сил.

Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что США не должны недооценивать Россию.

Видео: YouTube / Roy Blunt