ВМС США направили патрульный катер в Черное море

Судно отправилось для поддержки союзников НАТО.

Патрульный катер Соединенных Штатов Америки класса "Гамильтон" направился в Черное море. Об этом говорится в Twitter-аккаунте 6-го флота ВМС США.

Сообщается, что судно будет оказывать поддержку союзникам НАТО в регионе.

Эти совместные действия способствуют улучшению наших возможностей и повышают нашу готовность к выполнению важнейших миссий в мирное время. из сообщения ВМС США в Twitter

Напомним, ранее Белый дом планировал отправить в Черное море два военных корабля, но позже отказался от этой идеи из-за опасений обострения ситуации между Россией и Украиной. Также с 24 апреля РФ закрыла вход в часть акватории Черного моря иностранным военным и гражданским судам. Эти ограничения будут действовать до 31 октября.

Ранее пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли у берегов Бали.

Фото: Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

