Россия закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных кораблей

Военные уточнили, что данная мера не помешает судохождению через Керченский пролив.

Россия закрыла доступ иностранным военным кораблям и государственным судам в часть районов Черного моря. Об этом говорится в документе, опубликованном Управлением навигации и океанографии Минобороны. Такой режим продлится с 21 часа 24 апреля по 21 час вечера 31 октября. В этот промежуток времени специалисты перекрывают зону акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника, а также участок у западной части крымского полуострова.

В оборонном ведомстве РФ уточнили, что все обозначенные хоны находятся в территориальных водах России. Их перекрытие не помешает судоходству через Керченский пролив. Постановление армии РФ вызвало возмущение в Киеве и на Западе. МИД Украины выразил российским коллегам решительный протесте. В НАТО заявили об обеспокоенности ситуацией. Чиновники призвали Россию обеспечить свободу судоходства и доступа к украинским портам.

Госдепартамент США назвал закрытие районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс обвинил Москву в препятствиях для работы портов Киева в Азовском море.

Sohu: ВС России уже подготовили теплую встречу кораблям ВМС Британии в Черном море.

Фото: Минобороны России