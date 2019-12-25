Шойгу: НАТО и США ведут провокационную деятельность в Черном море

По его словам, некоторые страны наращивают военное присутствии у границ РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что украинские власти не стремятся урегулировать конфликт на юго-востоке страны, а Соединенные Штаты и НАТО занимаются разного рода провокациями над Черным морем и в его акватории. Об этом Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, некоторые страны пытаются нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ РФ.

Ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море.

Фото: Минобороны России