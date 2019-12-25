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Шойгу: НАТО и США ведут провокационную деятельность в Черном море
Сегодня, 16:14
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phil_k

Шойгу: НАТО и США ведут провокационную деятельность в Черном море

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По его словам, некоторые страны наращивают военное присутствии у границ РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что украинские власти не стремятся урегулировать конфликт на юго-востоке страны, а Соединенные Штаты и НАТО занимаются разного рода провокациями над Черным морем и в его акватории. Об этом Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, некоторые страны пытаются нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ РФ.

Ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной из-за попыток ряда стран нарастить военное присутствие у российских границ

Сергей Шойгу, министр обороны России

Ранее США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море.

Фото: Минобороны России

Теги: конфликт в донбассе, нато, провокации со стороны сша, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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